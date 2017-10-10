Свиньи-мутанты напугали пользователей сети и зоозащитников
2017-10-10 12:26
Свиньи-мутанты напугали пользователей сети и зоозащитников
Отмечается, что свиньи отправляются на убой только тогда, когда достигнут определенных форм и размеров.
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В Камбодже один из фермеров занимался выращиванием мускулистых свиней-мутантов, которые напугали пользователей сети и привлекли внимание защитников животных, передает Rus.Media.
Отмечается, что свиньи отправляются на убой только тогда, когда достигнут определенных форм и размеров. Особой отличительной чертой данного вида свиней есть четко выраженная мышечная масса животных, которую можно заметить на обычных фермах. Многие пользователи социальных сетей считают, что такое обращение с животными является крайне негуманным. Не все готовы потреблять продукт, в котором содержится огромное количество различных гормонов и стимуляторов. В свою очередь нашлись фермеры, которые очень заинтересовались подобным видом скота.
Ситуация получила огласку после того, как в дело вмешалась международная организация по защите животных PETA в конце сентября текущего года. Представители компании потребовали от камбоджийского фермера прекратить давать животным различные препараты и гормоны по стимуляции мышечной массы.