Светлану Лободу после смены имиджа не узнали поклонники

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 18:59

Светлану Лободу после смены имиджа не узнали поклонники
Лобода уже не блондинка.

Известную певицу Светлану Лободу привыкли видеть на сцене с короткими светлыми волосами и в откровенных нарядах, передает Rus.Media. На днях артистка в личном микроблоге разместила снимок. Где ее не узнали даже самые преданные поклонники.

Светлана Лобода на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с длинными волосами, при этом многие фанаты отметили, что Лобода уже не блондинка. Пользователи сети заподозрили, что артистка надевает на сцену парик в стиле “Мэрилин Монро”, а в жизни у Лободы длинные русые волосы.

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