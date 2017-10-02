Светлану Лободу после смены имиджа не узнали поклонники
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-02 18:59
Светлану Лободу после смены имиджа не узнали поклонники
Лобода уже не блондинка.
Известную певицу Светлану Лободу привыкли видеть на сцене с короткими светлыми волосами и в откровенных нарядах, передает Rus.Media. На днях артистка в личном микроблоге разместила снимок. Где ее не узнали даже самые преданные поклонники.
Светлана Лобода на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с длинными волосами, при этом многие фанаты отметили, что Лобода уже не блондинка. Пользователи сети заподозрили, что артистка надевает на сцену парик в стиле “Мэрилин Монро”, а в жизни у Лободы длинные русые волосы.