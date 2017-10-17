Светлана Лобода удивила фигурой в соблазнительном мини
17.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-17 08:55
Светлана Лобода удивила фигурой в соблазнительном мини
Артистка демонстрирует все достоинства своей идеальной фигуры.
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Украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать своих подписчиков в Instagram пикантными снимками, передает Rus.Media.
На этот раз артистка разместила у себя на странице в соцсети откровенное фото, на котором она позирует в откровенном концертном мини-платье, демонстрируя свою идеальную фигуру и стройные ножки.
“Моя королева”; “Шикарная”; “Красотка”; “Волосы и платье – удивительное сочетание”; “Очень сексуальная”, – восхищаются восторженные фанаты.