Светлана Лобода удивила фигурой в соблазнительном мини

despravda | 17.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-17 08:55

Светлана Лобода удивила фигурой в соблазнительном мини
Артистка демонстрирует все достоинства своей идеальной фигуры.

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Украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать своих подписчиков в Instagram пикантными снимками, передает Rus.Media.

На этот раз артистка разместила у себя на странице в соцсети откровенное фото, на котором она позирует в откровенном концертном мини-платье, демонстрируя свою идеальную фигуру и стройные ножки.

“Моя королева”; “Шикарная”; “Красотка”; “Волосы и платье – удивительное сочетание”; “Очень сексуальная”, – восхищаются восторженные фанаты.

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