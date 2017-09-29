Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини (фото)

despravda | 29.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-28 22:30

Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини (фото)
34-летняя артистка поделилась горячей летней фотографией.

Певица Светлана Лобода продемонстрировала невероятную фигуру в купальнике.

Фото она опубликовала у себя в Instagram, пишет Rus.Media.

Судя по геолокации, звезда отправилась в отпуск во Флориду, США.

Знаменитость поклонники осыпали комплиментами в комментариях.

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