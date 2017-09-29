Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини (фото)
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 22:30
Светлана Лобода похвасталась соблазнительными формами в бикини (фото)
34-летняя артистка поделилась горячей летней фотографией.
Певица Светлана Лобода продемонстрировала невероятную фигуру в купальнике.
Фото она опубликовала у себя в Instagram, пишет Rus.Media.
Судя по геолокации, звезда отправилась в отпуск во Флориду, США.
Знаменитость поклонники осыпали комплиментами в комментариях.