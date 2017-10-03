Суточной потребностью витамина С может обеспечить только один овощ
Осенняя пора требует усиленного приема витаминов, чтобы организм подготовился к сезону простуд. Особенно важным при этом является витамин С. Врачи составили список продуктов, которые содержат наибольшее количество этого витамина.
Так, витамин С можно получить из свежей и квашеной капусты, сладкого перца (занимает первое место по содержанию этого витамина среди овощей). Чтобы получить суточную норму витамина С, достаточно 1 свежего сладкого перца или 200 г салата из свежей капусты. Кстати, возможно даже приготовить свежий капустный сок, такой напиток поможет и при первых признаках простуды, воспаление горла.
А еще важно знать, что витамин С разрушается при длительном воздействии высоких температур, а также при контакте с металлом (речь о алюминиевая посуда). О такое пишет prolviv.com.