Супруга Андрея Ярмоленко Инна трогательно попрощалась с “Динамо”
2017-08-29 17:50
Супруга Андрея Ярмоленко Инна трогательно попрощалась с “Динамо”
28 августа Андрей Ярмоленко за 25 млн евро перешел из киевского “Динамо” в дортмундскую “Боруссию”,
28 августа Андрей Ярмоленко за 25 млн евро перешел из киевского “Динамо” в дортмундскую “Боруссию”, передает Rus.Media.
“Спасибо всем кто искренне рад за нас, за все поздравления и пожелания. Мне очень приятно было быть частью большой и дружной Динамовской семье, вместе переживать взлеты и падения. Спасибо настоящим болельщикам, тем кто верил, всегда поддерживал и переживал.Киев = я буду скучать .Динамо навсегда в моем сердце.Бело-синий самый сильный “, – написала в своем Инстаграм Инна Ярмоленко.
Ярмоленко вернется в Украину, чтобы сыграть против сборной Турции 2 сентября.