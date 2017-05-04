Суицидальные ужасы: в Чернигове повесился еще один человек
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась врач кареты скорой медицинской помощи. Она сообщила, что в Чернигове по улице Независимости, 60 покончил жизнь самоубийством житель областного центра 1959 года рождения. Об этом стало известно из собственных источников. Мужчина повесился на проволоке переноски на межкомнатных дверях. Тело направлено на экспертизу. Как мы уже сообщали, в Чернигове случилось еще одно самоубийство – на территории Диагностического центра (улица Шевченко, 160) повесился житель села Верба Коропского района (1963 года рождения).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым