Сухость во рту во время беременности: стоит ли волноваться?
Сухость во рту в период беременности может быть одним из признаков серьезного заболевания, и если вовремя не определить причины, провоцирующие ее появление, то есть риск развития нежелательных последствий. У женщины может образоваться гестоз, фетоплацентарная недостаточность и другие недуги, которые являются опасными и для ребенка.
Если такое состояние было вызвано курением или приемом лекарственных препаратов, то может развиться воспаление десен (гингивит), воспаление ротовой полости (стоматит) и др, так как слюна оказывает бактерицидный эффект, а при ее отсутствии должного количества микробы начнут активно размножаться в полости рта. В результате это может привести к необходимости немедленного начала и нежелательного лечения и приема медикаментозных средств, что негативно скажется на здоровье ребенка.
Профилактика сухости во рту при беременности
Этого неприятного ощущения можно легко избежать, если придерживаться здорового образа жизни и следующих рекомендаций:
Необходимо свести к минимуму, а лучше полностью отказаться от острых, соленых и сладких продуктов и блюд.
Важно следить, чтобы не произошло обезвоживание организма, поэтому нужно употреблять достаточный объем жидкости (желательно пить минеральную негазированную воду около 1 л в день).
Во время беременности нужно полностью отказаться от любых алкогольных напитков и курения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Воспитание, которое доводит детей до депересії
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Клубнично-сметанкове желе
- Медовый коктель