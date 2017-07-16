Сухость во рту во время беременности: стоит ли волноваться?

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Сухость во рту

Сухость во рту в период беременности может быть одним из признаков серьезного заболевания, и если вовремя не определить причины, провоцирующие ее появление, то есть риск развития нежелательных последствий. У женщины может образоваться гестоз, фетоплацентарная недостаточность и другие недуги, которые являются опасными и для ребенка.

Если такое состояние было вызвано курением или приемом лекарственных препаратов, то может развиться воспаление десен (гингивит), воспаление ротовой полости (стоматит) и др, так как слюна оказывает бактерицидный эффект, а при ее отсутствии должного количества микробы начнут активно размножаться в полости рта. В результате это может привести к необходимости немедленного начала и нежелательного лечения и приема медикаментозных средств, что негативно скажется на здоровье ребенка.

Профилактика сухости во рту при беременности

Этого неприятного ощущения можно легко избежать, если придерживаться здорового образа жизни и следующих рекомендаций:

Необходимо свести к минимуму, а лучше полностью отказаться от острых, соленых и сладких продуктов и блюд.
Важно следить, чтобы не произошло обезвоживание организма, поэтому нужно употреблять достаточный объем жидкости (желательно пить минеральную негазированную воду около 1 л в день).
Во время беременности нужно полностью отказаться от любых алкогольных напитков и курения.

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