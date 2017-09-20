Судьбу «Я люблю Че» будут решать черниговцы

magictr | 20.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Исполнительный комитет Черниговского городского совета объявил сбор предложений по изменению вида и/или места расположения конструкции «Я люблю Чернигов».

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Напомним, конструкция вызвала активное обсуждение и полярные мнения при размещении на Аллее героев.

Предложения от черниговцев принимаются в письменном виде как на почтовый, так и электронный адреса Управления архитектуры и градостроительства Черниговского городского совета:

14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинского, 82

Электронный адрес: [email protected]

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