Судьба добровольца
Летом 2014 характер войны в Донбассе во многом решали добровольческие формирования. Кроме батальонов территориальной обороны, официально формировались в составе ВСУ, большое количество добровольцев пошла в специально созданные в каждой области батальоны милиции. Тогда это был единственный легальный способ для государства вооружить всех желающих защищать Отечество. Одним из самых распиаренных в то время был днепропетровский батальон МВД «Днепр-1». Его первой большой военной операцией стали бои в районе Иловайска во второй половине августа 2014 года. Сводная рота батальона несколько раз пыталась штурмовать укрепления противника в городе Иловайск со стороны села Виноградное, но из-за отсутствия поддержки со стороны ВСУ подразделение отступил и занял круговую оборону в местной школе вместе с бойцами батальона «Донбасс». За период Иловайской операции бойцы «Днепр-1» несколько раз фиксировали вторжения регулярных подразделений ВС РФ на территорию Украины, кроме того, брали в плен русских солдат, совместно с другими подразделениями уничтожали колонны и захватывали вещественные доказательства российской агрессии. В боях под Иловайск вследствие российского обстрела, по официальным данным, 10 пропали без вести, а 9 бойцов батальона погибли. Среди последних был и человек, который имеет прямое отношение к Черниговщины – Богдан Жаворонок. Родился он в 1982 году в Киеве. Семья переехала сначала в Каневского района Черкасской области (там он закончил в 1999 году школу в селе Гордеевка), а затем в город Остер Козелецкого района Черниговской области. Оттуда он пошел в армию – в 2001-2003 годах Богдан проходил срочную военную службу в 97-й Полтавской отдельной гвардейской механизированной бригаде. После окончания службы работал в компании по изготовлению и ремонту дверей. 24 июля 2014 добровольцем ушел на службу в органы внутренних дел до батальона патрульной службы милиции особого назначения «Днепр-1». В составе подразделения участвовал в боях под Иловайск. Погиб 29 августа 2014 во время выхода из окружения. Находился в микроавтобусе вместе с бойцами батальона «Миротворец». Несмотря на предварительные договоренности о предоставлении «гуманитарного коридора» колонна украинских военных попала под шквальный обстрел вражеской артиллерии и танков. После уничтожения автомобиля передвигались пешком. В районе сел Горбатенко и Новокатериновка Старобешевского района Донецкой области снова попали под обстрел, в результате которого боец получил смертельные ранения. Ему было всего 32 года. 2 сентября 2014 тело Б. Жаворонка вместе с телами 87 других погибших в Иловайскому котле перевезено в запорожский морга. Был временно похоронен на кладбище города Запорожья как неизвестный солдат. Тело героя идентифицировано только по результатам ДНК-экспертизы. Перезахоронен 28 октября 2015 в городе Днепропетровск (ныне – Днепр) на Краснопольском кладбище. Остались мать, жена и сын. Указом Президента Украины № 873 от 14 ноября 2014 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым