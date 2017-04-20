Суд взыскал с строителей деньги за заоблачные цены на строительство школы
Хозяйственным судом Киевской области удовлетворен иск Нежинской местной прокуратуры в интересах Управления капитального строительства Черниговской облгосадминистрации о взыскании более 70 тыс. грн ущерба из строительной фирмы г. Славутич. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как установлено, подрядная организация в декабре 2012 года во время строительства школы в пгт. Носовка завысила стоимость выполненных строительных работ, в частности не в полном объеме выполнила работы по обустройству подъезда с пешеходными дорожками в учебное заведение. В результате таких действий государственному бюджету нанесен более 70 тыс. Грн убытков. С целью защиты интересов государства в сфере охраны детства прокуратура обратилась в суд о возврате неосновательно полученных частной фирмой бюджетных средств за невыполненные работы. Сейчас иск удовлетворен в полном объеме.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым