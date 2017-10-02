Суд по делу Малоштан снова перенесли
Родители обвиняемых, сами подростки и их защитники в начале судебного процесса выступили против того, чтобы журналисты снимали все, что происходит в зале суда. Мол, здесь будут произносить персональные данные обвиняемых. А дальше хотят, чтобы судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
За то, чтобы ограничить доступ прессы, выступил и прокурор Юрий Савицкий. Суд ходатайство удовлетворил, судья Николай Кузюра попросил представителей прессы выключить камеры.
Сейчас же проходит подготовительное судебное заседание по делу, во время которого и примут решение о дальнейшей форме судебного процесса.
Из-за того, что одна из потерпевших вместе с адвокатом не явилась на заседание, судебное разбирательство уголовного производства отложили. Его назначили на 12 октября на 10.00.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.