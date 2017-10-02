Суд по делу Малоштан, победители «Чернигов the best» и выставка ужасов войны: главные новости понедельника
Наконец стали известны имена победителей конкурса талантов «Чернигов the best – 2017». Вчера в городском Дворце культуры состоялся гала-концерт.
Информационный неделя началась с новостей о прекрасную половину человечества: над нашей землячкой будет «экспериментировать» центральный телеканал, также на Черниговщине завершились съемки фильма о женщинах на войне.
Сегодня в Чернигове начался суд по делу Малоштан, однако дело Полины хотят рассматривать за закрытыми дверями.
Также в Чернигове судят бойца АТО: хранение оружия или давление на добровольческий движение. Относительно оружия в свободном владении высказались черниговцы.
Горожанам презентовали выставку ужасов войны на Донбассе «Блокпост памяти». А в заповеднике «Чернигов Древний» рассказали, какие книги интересуют туристов.
И новенькая дорога до «Золотого пляжа», которая уже успела дать трещину.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.