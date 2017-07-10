Стройность зависит от обоняния — такое доказали ученые
Ученые утверждают, что обоняние влияет на обмен веществ. Ведь известно, что пищевое поведение тесно связано с восприятием запаха еды. В частности, запах любимой еды разжигает аппетит. А это грозит перееданием. Если же запах еды менее привлекателен, то и желание съесть ослабевает.
А сотрудники Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что запах также влияет на переваривание и скорость сжигания калорий независимо от количества пищи.
Этот удивительный эффект позволили выявить эксперименты с мышами. Животных разделили на две группы. У мышей из первой группы были уничтожены обонятельные нейроны. Во второй были животные с нормальным и деликатной обонянием. В течение 3 недель животным давали жирную пищу.
Первая группа в итоге набрала около 10% от исходной массы тела. Животные из второй группы поправились в два и более раз. Найтовстішими в итоге оказались мыши, наиболее чувствительные к запахам, пишет gogetnews.info.
Это означает, что есть сильная связь между нюховою системой и участками мозга, которые регулируют обмен веществ. То есть, при отсутствии запаха полученные калории сжигаются гораздо активнее. Правда, у мышей, что не чувствовали запаха, сильно увеличивался уровень стрессового гормона норадреналина. Для людей такие прыжки чреваты сердечными приступами.
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