Стрелок из Лас-Вегаса выиграл миллионы долларов в казино
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-07 10:34
Стрелок из Лас-Вегаса выиграл миллионы долларов в казино
Стивен Педдок заработал пять миллионов долларов в 2015 году.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Стивен Педдок, который устроил массовый расстрел в Лас-Вегасе, был счастливым игроком, который заработал в 2015 году миллионы долларов, передает Rus.Media. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на отчет Налогового управления США.
“Стивен Педдок (…) заработал как минимум пять миллионов долларов США в 2015 году”, – говорится в сообщении.
Согласно данным IRS, большая часть этих доходов поступила от азартных игр, хотя некоторые могли быть получены за счет других инвестиции.