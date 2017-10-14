Стрельба в школе в Кении: ученики убили 6 человек и ранили 18
2017-10-14 15:51
Стрельба в школе в Кении: ученики убили 6 человек и ранили 18
Свидетели говорят, что злоумышленники также изнасиловали двух девушек и ранили еще 18 учеников.
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Вооруженные ученики в Кении устроили стрельбу в здании средней школы, убив шесть человек. По непроверенной информации, они также изнасиловали двух девушек. Об этом сообщает ВВС , передает Rus.Media.
Издание уточняет, что погибли, по меньшей мере, пятеро учеников и охранник школы.
Согласно сообщению, одного из учеников отстранили от занятий после конфликта с одноклассником. Очевидцы утверждают, что он угрожал сжечь школу, если его не восстановят. Ученик вернулся в школу с двумя сообщниками” и устроил стрельбу.
Свидетели говорят, что злоумышленники также изнасиловали двух девушек и ранили еще 18 учеников.
13 октября в Стамбуле, в районе Пендик мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по группе студентов. Одна девушка погибли, еще двое получили ранения.