Стрельба в Лас-Вегасе: в полиции сообщили о более 20 погибших
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-02 13:51
Стрельба в Лас-Вегасе: в полиции сообщили о более 20 погибших
Ранения получили более 100 человек.
В городе Лас-Вегас (штат Невада, сша) в результате стрельбы в южной части города погибли свыше 20 человек, еще более 100 получили ранения, передает Rus.Media .
“Шериф из Лас-Вегаса заявил о более 20 погибших, более 100 раненых при стрельбе у “Мандалай Бей”, – говорится в сообщении.
Агентство CNN сообщается, что полицейский шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что полицейские ликвидировали стрелявшего на 32-м этаже отеля “Мандалай Бэй”.
“Сейчас мы считаем, что это единственный нападающий”, – сказал Ломбардо, добавив, что его имя в настоящее время неизвестно, но он считается местным жителем.