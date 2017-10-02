Стрельба с участием нардепа в Киеве. Появились подробности (фото)
2017-08-15 22:43
Стрельба с участием нардепа в Киеве. Появились подробности (фото)
В Киеве народный депутат из группы “Воля народа” Сергей Мельничук стрелял боевыми патронами в людей.
“Разъяренная толпа уже начала бить окна в машине и вытаскивать за уши”, передает Rus.Media.
В Киеве народный депутат из группы “Воля народа” Сергей Мельничук стрелял боевыми патронами в людей.
Об этом в своем Fаcebook написал блогер Евгений Шевченко. В то же время в пресс-службе столичной полиции заявили, что Мельничук не стрелял, а его охранник, передает 112.ua.
По словам Шевченко, Мельничук, вопреки решению суда, решил организовать общественную приемную на территории сада.
“Два года назад мошенническим путем детский сад (в жилом массиве Троещина. – Ред.) было изъято из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились и понятно почему – для детворы мест в детских заведениях Киева катастрофически не хватает”, – пишет Шевченко .
Два года судов и наконец сделка была признана незаконной, а детский сад возвращен в коммунальную собственность, отметил он.
“Но вдруг приехал народный депутат Мельничук! Стал на защиту мошенников-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых! В его компании также приобщилась народный депутат Надежда Савченко, но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суда и она не стала спорить – поехала себе восвояси “, – рассказал Шевченко.
Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь будто будет его общественная приемная, говорит он.
“Но местные возмутились таким поведением и в прямом смысле того слова немного бит ему морду. Затем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей.
Теперь он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пытается их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъяренная толпа уже начал бить окна в той машине и вытаскивать за уши того шакала “, – написал блогер.
Как пишет в Facebook проект Dtp.kiev.ua, очевидцы утверждают, что нардеп стрелял боевыми.