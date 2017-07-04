Страсти исполкома, паранормальное свалку и Мамонт-скандал: основные новости 4 июля
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Скандальные тополя, кустики Воробьева и разъяренный Куц: «деревянными» страстями исполкома началось утро.
Снова перекроют движение транспорта в Чернигове.
Будьте осторожны: опасность на дорогах Черниговщины.
В Чернигове появилась новая социальная реклама, а в Сети — новые фото маленького Саши.
Мусорная история: «ноу-хау» паранормального свалки и новый шеф.
Мезинский парк попал в Мамонт-скандал.
Черниговский богатырь принял участие в установлении мирового рекорда на «Азовстали».
Черниговцы против переноса могил черниговских партизан.
Менский радикал Примаков в очередной раз не явился в суд.
И очередные «подвиги» вандалов — на Масанах сломали качели.
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