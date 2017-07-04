Страсти исполкома, паранормальное свалку и Мамонт-скандал: основные новости 4 июля

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Скандальные тополя, кустики Воробьева и разъяренный Куц: «деревянными» страстями исполкома началось утро.

Снова перекроют движение транспорта в Чернигове.

Будьте осторожны: опасность на дорогах Черниговщины.

В Чернигове появилась новая социальная реклама, а в Сети — новые фото маленького Саши.

Мусорная история: «ноу-хау» паранормального свалки и новый шеф.

Мезинский парк попал в Мамонт-скандал.

Черниговский богатырь принял участие в установлении мирового рекорда на «Азовстали».

Черниговцы против переноса могил черниговских партизан.

Менский радикал Примаков в очередной раз не явился в суд.

И очередные «подвиги» вандалов — на Масанах сломали качели.

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