Страшное ДТП: сиверянин на «Chevrolet Niva» влетел в дерево
23.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 23 мая, около шести часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие в Сосницком районе Крупской трассе возле с. Спасского. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В машине находился один, получил открытый перелом ноги, потерял сознание. После приезда «скорой» начал приходить в себя, находясь в шоковом состоянии. На место прибыли полицейские, «скорая» и МЧС. Поскольку человек был зажат между рулем и сиденьем, машину пришлось разрезать. Сейчас водитель находится в реанимационном отделении. Эту информацию подтвердил представитель превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области Сергей Борздый.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым