Страшное ДТП на Прилуччине: два мотоциклиста разбились насмерть
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На 152 км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка возле с. Боршна Прилуцкого района в 23 ч. 20 мин. 11 июня водитель мотоцикла «Минск» совершил лобовое столкновение с мотоциклом «Jawa», в результате чего произошло столкновение мотоцикла «Минск» с автомобилем «ЗАЗ Славута». В результате происшествия водитель мотоцикла «Минск», 2000 года рождения, от полученных травм погиб на месте аварии, водитель мотоцикла «Jawa», 1990 года рождения, от полученных травм скончался в Прилуцкой центральной городской больницы, а два пассажира обоих мотоциклов получили телесные повреждения и были доставлены в Прилуцкого городской больницы. На 62 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле с. Калитянское Козелецкого района в 0 ч. 3 мин. 12 июня водитель автомобиля «Volkswagen Touran» совершил наезд на пешехода, личность которого устанавливается. В результате происшествия пешеход (лицо мужского пола в возрасте 35-40 лет) погиб на месте аварии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым