Страшное ЧП на стадионе: Десятки людей упали вместе с трибуной
2017-10-01 10:19
Страшное ЧП на стадионе: Десятки людей упали вместе с трибуной
На матчи чемпионата Франции по футболу Амьен – Лилль сломался заградительный барьер и фанаты упали на ниже расположенные секторы трибун.
На матчи чемпионата Франции по футболу Амьен – Лилль сломался заградительный барьер и фанаты упали на ниже расположенные секторы трибун.
В результате инцидента пострадали 26 человек, передает Rus.Media.
Трое из них получили серьезные травмы после активного празднования гола Лилля на 16-й минуте. Фанаты попадали вниз на поле, и друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра. Через события футбольный матч в Амьене был прерван.
На момент остановки игры Лилль побеждал со счетом 1:0. Матч восьмого тура чемпионата Франции Амьен – Лилль перенесено на неопределенный срок.