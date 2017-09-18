Страшная смерть: женщина сгорела заживо в собственном доме
В течение прошлых выходных пожарные Черниговщины ликвидировали 12 пожаров в жилом секторе граждан, в результате которых 1 человек погиб. Причинами возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, печного отопления, монтажа электросетей, а также неосторожное обращение граждан с огнем.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
Так, 16 сентября в 21:00 в сек. Липовое Талалаевского района в одном из частных хозяйств произошел пожар жилого дома. Во время тушения спасатели 21-й государственной пожарно-спасательной части в помещении обнаружили тело 79-летней хозяйки без признаков жизни.
Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Огнем повреждены стены, перекрытие и имущество в доме.
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