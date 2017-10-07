Страшная катастрофа надвигается на Землю
2017-10-07 17:07
Страшная катастрофа надвигается на Землю
Чего опасаться.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Американский конспиролог и нумеролог Дэвид Мид назначил конец света на 15 октября.
Ранее он уже заявлял, что конец света наступит 23 сентября этого года, но когда его «предсказание» не исполнилось, Мид решил передвинуть немного дату. Он говорит, что вычислил все точно по Библии и ошибки быть не может, передает Rus.Media.
Тем не менее, ученые сопоставили день Армагеддона еще на более ранний срок. Они говорят, что конец света наступит 12 октября, ведь на ближайший четверг запланировано столкновение Земли с астероидом 2012 ТС4.
В 2012 году этот астероид уже пролетал мимо Земли. Но в этом году он пролетит на расстоянии втрое меньшем, чем раньше – чуть больше 30 тысяч км, что позволяет некоторым ученым говорить если не о столкновении, то о масштабных катастрофах – землетрясениях и т. п.
Также о конце света в 2017 году предсказывала святая Матрона Московская.