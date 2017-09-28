Страны ЕС стали основными покупателями украинских соков
2017-09-28 10:51
Страны ЕС стали основными покупателями украинских соков
Раньше больше всего соков из Украины в РФ покупала, теперь — Польша
За первое полугодие 2017 года Украина экспортировала 27 151 тонн соков почти на $21 млн. Из-за падения внутреннего спроса производителям приходится искать зарубежные рынки сбыта.
Отмечается, что к 2014 году примерно 50% экспортного сегмента составил российский рынок. Сейчас производители переориентируются на сбыт до Западной Европы.
Главная проблема беспошлинного ввоза соков на территорию ЕС — сложность получения сертификата происхождения, отмечают эксперты. Если речь идет о томатный и яблочный соки, тогда сертификат получить не сложно, ведь все ингредиенты напитка были произведены в Украине. Если же экспортировать экзотические серии или цитрусовые соки, то получение сертификата осложняется.
В то же время на протяжении трех лет объем внешних поставок снижается, в частности, из-за несоответствия уровня качества.
Сейчас 45% украинских соков экспортируется в Польшу. В 2015 году доля этой страны была всего 18%. 11% украинских соков покупает Словакия, 6% — США.
А вот белорусы постепенно отказываются от украинских напитков.
Согласно данным Maxrise Consulting, среднестатистический украинец за год выпивает 10 литров сока. В Западной Европе – в три раза больше, в США — в пять раз.