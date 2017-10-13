Странные тени, которые не то, чем они кажутся

despravda | 13.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-13 15:15

Странные тени, которые не то, чем они кажутся
Специально для хмурого осеннего дня. Хотя и в другое время года они произведут на тебе не менее сильное впечатление!

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Вместо того, чтобы предаваться приступам одиночества, предайся рассмотрению нашей мистически завлекательной сборки из мира теней, передает Rus.Media. Собаки в образе кошки, сорванцы, единороги, пенисы в ряд на городском мосту и еще много чего познавательного.

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