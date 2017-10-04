Странные свадебные традиции: жениться с животным и не посещать туалет три дня
2017-10-03 16:19
Странные свадебные традиции: жениться с животным и не посещать туалет три дня
Странные свадебные традиции со всего мира (фото).
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Бракосочетания – это всегда волнительное событие для молодоженов и многочисленных родственников, передает Rus.Media. Как правило, оно сопровождается соблюдением множества традиций. Разнообразие европейских, азиатских, африканских и других культур привела к тому, что свадебные обычаи одних могут показаться совершенно чужими для других. О самые интересные и странные свадебные традиции – далее в обзоре.
Фермы по откорму невест (Мавритания)
Большинство невест Европы стараются выглядеть как можно стройнее к свадьбе. Мавританские женихи на таких девушек и не посмотрели бы. А все потому, что в этой стране чем тучнее невеста, тем лучше. В Мавритании худоба считается признаком неких болезней. Девочек с детства откармливают жирной пищей, а перед свадьбой их рацион становится еще более калорийным.
Невест могут даже отправить на особые «фермы», где их будут откармливать арахисом, маслом, пшеном, верблюжьим молоком. А еще на теле невесты должны быть растяжки. Если их нет, то невесте назначают курс особого массажа.
Запрет на посещение туалета (Борнео)
На острове Борнео жениху и невесте на свадьбе приходится очень несладко. Им в течение трех(!) дней запрещено посещать туалет. Если кто-то из молодоженов не выполнит это, то, согласно поверьям, брак будет непрочным, а жена – бесплодной. Чтобы немного облегчить задачу молодоженам, их практически не кормят и не поят.
Хижина для поиска суженого (Камбоджа)
В камбоджийском племени креунг родители обязаны построить для своих старших дочерей хижины. Там они принимают ребят столько, сколько захотят, пока не найдут «того самого». Под общением подразумевается интимная близость. Если же будущая невеста забеременела во время одного из таких свиданий, то отцом ребенка автоматически назначается тот, кто станет ее мужем.
Замужество с животными (Индия)
В некоторых районах Индии есть довольно странная традиция выходить замуж за животных. Согласно поверью, если у девочки зуб растет из десны не вертикально, а горизонтально, то она станет обедом для тигра. Чтобы уберечься от этого, ей просто необходимо замужество с животным. Благо не требуется проведения брачной ночи. После церемонии девушка смело может выходить замуж за настоящего мужчину.
Спиливание зубов (Бали)
Перед свадьбой молодые в обязательном порядке должны пройти процедуру спиливания зубов. Согласно традиции, острые резцы ассоциируются у балийцев с демонической сущностью. Процедура спиливания зубов проводится без анестезии, а еще дорого стоит. Этот обычай очень древний, поэтому ни у кого не возникает желания им пренебречь. В противном случае, без сточених зубов никто не проведет балійцям ритуал бракосочетания.
Кстати, невеста на Бали может выходить замуж только будучи беременной. Так семья жениха уже спокойная, что их род будет продолжен