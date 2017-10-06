Страховой стаж 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты
2017-10-05 16:59
Страховой стаж 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты
Для получения пенсии в размере 35% от зарплаты, необходимо иметь страховой стаж в размере 35 лет, сообщил Андрей Рева.
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Страховой стаж в размере 35 лет, необходимый для получения пенсии согласно закону о пенсионной реформе, будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты, сообщил министр социальной политики Андрей Рева на круглом столе, передает Rus.Media.
“У нас в пенсионной формуле три показателя. Первый показатель – средняя зарплата за три года перед выходом на пенсию. Позиция два – индивидуальный коэффициент заработка, то есть сравнивается каждый месяц, когда вы платили взнос, со средней зарплатой по Украине и выводится коэффициент. Сумма коэффициента делится на их количество и получается средний коэффициент. И третий показатель – коэффициент страхового стажа. Если мы говорим, что коэффициент равен единице за каждый год, в котором вы работали, то при полном страховом стаже какой процент вы должны получить замещение? Если у нас 35 лет – условие для выхода на пенсию в 60 лет? 35%. Пожалуйста, все в ваших руках, работайте, платите взносы, и вы по этой формуле получите не менее 35% от средней зарплаты”, – заявил министр.
Он добавил, что до реформы те, кто проработал 15 лет, получали так же, как те, кто проработал 35 лет. Реформа позволит исправить этот перекос.
Рева отметил, что повысить пенсии без повышения страхового стажа невозможно, так как дефицит бюджета составляет 141 млрд грн, а средств нет не то что на повышение пенсий, а даже на текущие выплаты пенсионерам.
“За 26 млн людей трудоспособного возраста у нас официально платят ЕСВ (единый социальный взнос – ред.) всего 12 млн человек, а по официальной статистике, в Украине 16 млн занятых. То есть 4 млн официально не платят страховые выплаты. Из 12 млн людей, которые платят налоги, – 4,5 млн человек платят с минимальной заработной платы”.
Министр добавил, что каждая вторая гривна, которую получает пенсионер в Украине, выплачивается не из Пенсионного фонда, а дотируется государственным бюджетом.
Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.