Стоматолог сам себе удалил зуб мудрости и снял все на видео
2017-10-06 17:38
Стоматолог сам себе удалил зуб мудрости и снял все на видео
Хирурги, это вызов! Ждем видео самоампутації руки и самопересадки головы!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Когда-нибудь именем Рустама Яхъяева из Сургута назовут улицу, младенец или марку бормашины, передает Rus.Media. Его подвиг заслуживает того, чтобы остаться в веках: зуб мудрости строгого стоматолога никак не желал появляться на свет, порядком отравляя жизнь своим нытьем, и врач принял единственно верное решение: удалять, не дожидаясь пародонтита! Оставшись в клинике один-одинешенек, он решительно взялся за дело: вколол себе анестезию, обработал ротовую полость и аккуратно удалил предателя. На все про все ушло с полчаса. Экзекуцию палач крупным планом снял на видео.
История не дает ответ на наш безмолвный вопрос, почему дантист не попросил помощи у коллег (видимо, кодекс стоматологов гораздо строже, чем кодекс барберов или моделей, и такие слабости не поощряет).