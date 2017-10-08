Столкновения будет в два раза страшнее, чем с Челябинским метеоритом

despravda | 08.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-08 13:38

Столкновения будет в два раза страшнее, чем с Челябинским метеоритом
Ученые зафиксировали, что к Земле стремительно приближается астероид 2012 TC4.

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Ученые вычислили, что совсем скоро приблизится к нашей планете довольно массивный астероид 2012 TC4, который может столкнуться с Землей.

В четверг, 12 октября, астероид 2012 TC4 пройдет вблизи Земли и, гипотетически, может столкнуться с ней, передает “Rus.Media”.

Согласно данным, размер этого небесного тела составляет от 12 до 40 метров в поперечнике.

В качестве сравнения астрономы приводят Челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года. Тогда пострадало до 1500 человек, а ударной волной повредило около 7000 зданий в городе.

Примечательно, что его ширина составляла всего 20 метров, а новая угроза может быть в два раза больше. Однако ученые утверждают, что серьезных причин для паники нет.

Первая информация о астероид 2012 TC4 были получены в 2012 году, когда он в последний раз проходил мимо нашей планеты.

Это произошло на дистанции в 0.247 LD (Lunar Distance), то есть около 94800 км. Известно, что орбита ТС4 удлиненная и сейчас астрономы пытаются рассчитать его близость прохождения в 2017 году.

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