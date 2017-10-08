Столкновения будет в два раза страшнее, чем с Челябинским метеоритом
2017-10-08 13:38
Столкновения будет в два раза страшнее, чем с Челябинским метеоритом
Ученые зафиксировали, что к Земле стремительно приближается астероид 2012 TC4.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Ученые вычислили, что совсем скоро приблизится к нашей планете довольно массивный астероид 2012 TC4, который может столкнуться с Землей.
В четверг, 12 октября, астероид 2012 TC4 пройдет вблизи Земли и, гипотетически, может столкнуться с ней, передает “Rus.Media”.
Согласно данным, размер этого небесного тела составляет от 12 до 40 метров в поперечнике.
В качестве сравнения астрономы приводят Челябинский метеорит, упавший в феврале 2013 года. Тогда пострадало до 1500 человек, а ударной волной повредило около 7000 зданий в городе.
Примечательно, что его ширина составляла всего 20 метров, а новая угроза может быть в два раза больше. Однако ученые утверждают, что серьезных причин для паники нет.
Первая информация о астероид 2012 TC4 были получены в 2012 году, когда он в последний раз проходил мимо нашей планеты.
Это произошло на дистанции в 0.247 LD (Lunar Distance), то есть около 94800 км. Известно, что орбита ТС4 удлиненная и сейчас астрономы пытаются рассчитать его близость прохождения в 2017 году.