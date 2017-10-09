Стокгольмский арбитраж начинает слушания “Нафтогаз” vs “Газпром” для вынесения окончательного решения
2017-10-09 12:14
Стокгольмский арбитраж начинает слушания “Нафтогаз” vs “Газпром” для вынесения окончательного решения
По словам Витренко, во время этих слушаний стороны должны согласовать изменения в контракт на покупку газа.
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Стокгольмский арбитраж сегодня начинает слушания между представителями Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпром» для рассмотрения позиций сторон и вынесения окончательного решения по взаимному иску компаний, что касается условий контракта на покупку газа, передает Rus.Media.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Через час начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку «Нафтогаз» и «Газпром» не смогли прийти к согласию относительно имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения», – написал он.
По словам Витренко, во время этих слушаний стороны должны согласовать изменения в контракт на покупку газа, что дало бы возможность реализовать в будущем (с даты вынесения нового решения арбитража и до окончания контракта в 2019 году) отдельное решение суда относительно принципа «бери или плати»; выбрать конкретный тип контракта на определенному арбитражем в газовом хабе, к которому нужно будет сделать индексацию (привязку) в формуле цены на газ, а также провести перерасчет по новой цене (которая будет ниже старой) с апреля 2014 года и определить разницу между тем, сколько Нафтогаз заплатил и сколько он должен заплатить по новой цене.
«Ничего платить за исковых требований «Газпрома» по «бери или плати» нам точно не нужно – это конечное (хотя и «отдельное») решение арбитража. Напомню, исковые требования «Газпрома» по этому пункту превышали 40 млрд долл. и увеличивались каждый день. Так что, и здесь все для нас хорошо. Поэтому, мы спокойно относимся к этим слушаниям. И, как обычно, мы тщательно готовились», – добавил Витренко.
Как сообщалось 31 мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к «Газпрому» по контракту на закупку газа.
Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены с заключенным в 2009 году контракта на закупку газа у «Газпрома», начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.
11 сентября 2017 года председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что госхолдинг завершил переговоры с «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. Коболев сообщил, что в ходе переговоров компаниям не удалось добиться прогресса, на который рассчитывал трибунал.
Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.
По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» – 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».