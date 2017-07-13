Стоит ли заниматься спортом во время грудного вскармливания
Советы от экспертов, которые расскажут об особенностях физических нагрузок во время грудного вскармливания, сообщает сайт Наша мама.
Когда начинать тренировки?
После родов нужно дать организму месяц-три (все зависит от того, как проходила беременность и роды), чтобы восстановиться и набраться сил. Но зарядку можно выполнять уже через неделю после родов. Очень важно проконсультироваться с гинекологом перед началом более серьезных тренировок. Нужно учитывать, что каждый организм индивидуален, если подруга могла начать бегать уже через неделю после родов, не стоит следовать ее примеру.
Молочная кислота
Некоторое время назад новоиспеченным мамам не рекомендовали совмещать гв со спортом, так как во время занятий в кровь выделяется молочная кислота, которая может существенно изменить вкус грудного молока. Но исследования доказали, что выделение молочной кислоты никак не меняет вкус молока.
Каким упражнениям отдать предпочтение?
Есть разные виды тренировок. Например, одно дело начать утро с пробежки на свежем воздухе, покачать ноги или заниматься до изнеможения. Второй вариант вреден всем, а не только кормят. Если вы кормите грудью и хотите заниматься спортом, это лучше делать в паре с профессиональным тренером, который рассчитает для вас оптимальное количество нагрузок.
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Какие упражнения полезны, а какие вредны?
Специалисты рекомендуют совмещать кардио нагрузки с силовыми. Например, во время бега происходит стимуляция сосков, и увеличиваются гормоны, которые способствуют организму вырабатывать молоко.
Что касается силовых нагрузок, к ним нужно относиться с осторожностью, например, не переусердствуйте с упражнениями на пресс и поднятием тяжести. Также эксперты не советуют во время грудного вскармливания выполнять отжимания или подтягивания, так как иногда это может вызвать закупоривание молочных протоков. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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