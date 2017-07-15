Стоит ли сдавать анализы перед прививкой
Мы расскажем, почему не стоит сдавать анадізи перед прививками, сообщает сайт Наша мама.
решение прививать или нет принимается после осмотра в день прививки, а не по результатам анализов;
если ребенок болен, у него лихорадка – это видно и без анализа. Если температура нормальная, но сопли или кашель – прививать можно. При лихорадке нельзя вакцинировать, но не потому что ребенок ослабнет (“подорвется ли иммунитет”) и заболеет еще сильнее. А потому что вакцина не сработает из-за лихорадки;
если ребенок здоров, но в анализе какие-то отклонения – это не противопоказания к прививке;
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лишние анализы создают мнимые поводы отложить прививки, сроки смещаются и в результате ребенок не получает необходимой обороны от инфекций;
анализ крови – это больно вообще-то. Причинять боль “на всякий случай” – я против такого.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сдача анализов перед вакцинацией не является обязательным условием и уж тем более никак не влияет на результат процедуры. Советуем всегда обращать внимание на сигналы, которые подает организм ребенка и ответственно относиться к прививкам. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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