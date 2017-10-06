Стивен Пэддок перед стрельбой в Лас-Вегасе хотел купить трассирующие пули
2017-10-06 20:07
Стивен Пэддок перед стрельбой в Лас-Вегасе хотел купить трассирующие пули
Такие пули после выстрела светятся и оставляют видимый след, что позволяет вести более прицельную стрельбу.
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Стивен Пэддок, который устроил стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), накануне бойни пытался купить трассирующие пули, передает Rus.Media.
Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования.
По ее данным, на оружейном шоу в Финиксе (штат Аризона) Пэддок приобрел большое количество боеприпасов, однако не смог купить трассирующие пули, после выстрела начинают светиться и оставляют ясно видимый след для стрельца.
Как отметила телекомпания со ссылкой на экспертов, если бы Пэддок использовал трассирующие пули, то он мог корректировать стрельбу и жертв могло быть гораздо больше.