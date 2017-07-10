Стильный летний педикюр 2017 (ФОТО)

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Крутые идеи в нашем материале.

Мы, девочки, знаем, что педикюр летом – одна из важнейших деталей нашего образа. Поэтому он должен быть идеальным.

К сожалению, не всегда знаешь, какой дизайн ногтей тебе подойдет, или который сейчас в моде. И вот ты приходишь к мастеру педикюра и говоришь: “Я хочу что-то незаметное, но так, чтобы яркое на лето, что-то черное, но не мрачное, красное, но не вульгарное, коралловый или нюд, со стразиками, но в стиле минимализма “. В результате у мастера начинает дергаться глаз, а ты выходишь из салона не совсем с тем, что хотела.

Мы выбрали самые модные и популярные идеи маникюра из Instagram на лето 2017, чтобы помочь тебе определиться с выбором. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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Источник: cosmo.com.ua

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