Стильный летний педикюр 2017 (ФОТО)
10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Крутые идеи в нашем материале.
К сожалению, не всегда знаешь, какой дизайн ногтей тебе подойдет, или который сейчас в моде. И вот ты приходишь к мастеру педикюра и говоришь: “Я хочу что-то незаметное, но так, чтобы яркое на лето, что-то черное, но не мрачное, красное, но не вульгарное, коралловый или нюд, со стразиками, но в стиле минимализма “. В результате у мастера начинает дергаться глаз, а ты выходишь из салона не совсем с тем, что хотела.
Мы выбрали самые модные и популярные идеи маникюра из Instagram на лето 2017, чтобы помочь тебе определиться с выбором. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: cosmo.com.ua
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