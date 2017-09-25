“Стильно, красиво, мощно, вкусно”: The Hardkiss представили взрывной и эмоциональный клип
2017-09-25 14:10
“Стильно, красиво, мощно, вкусно”: The Hardkiss представили взрывной и эмоциональный клип
Свежая композиция украинских рокеров поразила меломанов из разных стран мира.
Группа The Hardkiss представила трек и видео “Lovers” – динамичную историю о поиске свободы, драйва и любви, передает Rus.Media.
Как рассказали участники группа, эта композиция не войдет в третий альбом The Hardkiss, коллектив выпускает ее в качестве самостоятельного сингла.
“У меня песня “Lovers” ассоциируется с движением на большой скорости. Риф вдохновляющий – хочется куда-то ехать, открывать новые горизонты и заводить новые интересные знакомства… “Lovers” – это драйв и позитив, любовь и секс. В клипе снялись более 60 человек – это очень яркая и интересная киевская молодежь. Мы как будто все вместе сели в partybus и поехали искать приключения и впечатления”, – рассказала фронтвумен группы Юлия Санина.
Режиссером видео “Lovers” выступил молодой режиссер из США Norton, который снимал клипы для Chris Lake, Danny Brown, Brooke Fraser и St Lucia.
Съемки новой истории от The Hardkiss проходили на Подоле, Троещине и в окрестностях интересных мостов Киева.
Пользователи сети со всего мира уже успели оценить новое творение украинской группы.
“Как всегда, очень круто! Стильно, красиво, мощно, вкусно. В духе The Hardkiss. Юля – шикарная. Песня качает и запоминается. В общем, как всегда, отлично”, – написала Марина Дмитриева в комментариях к треку.