Стеклянный мост в Китае стал “давать трещины”, когда на нем были люди (фото, видео)
2017-10-10 15:59
Стеклянный мост в Китае стал “давать трещины”, когда на нем были люди (фото, видео)
В Китае мост, установленный на высоте почти 1,2 тысячи метров над уровнем моря, покрылся большими трещинами. Во время инцидента на стеклянной платформе были люди.
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Об этом сообщило издание “Mashable”, передает Rus.Media.
В провинции Хэбэй, в Китае, муж в панике кричал и полз на коленях по стеклянному мосту, после того, как услышал звуки треска и увидел под собой трещины. В то время мужчина находился на высоте 1180 метров над уровнем моря.
На видео, опубликованном пользователями YouTube, видно, что сначала мужчина ступает по конструкции безопасно, а за секунды с криками падает на колени и пытается спастись. Кроме этого, на мосту находилось несколько людей.
После огласки представители провинции Восточный Тайханьшань объяснили, что стекло не имело никаких повреждений. Треск моста – это всего лишь спецэффекты, которые установили, чтобы привлечь туристов.