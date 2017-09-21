Стартовал областной национально-патриотическое мероприятие «Я-патриот»
Сегодня около 270 юношей районов области собрались в пгт Гончаровское на базе воинской части для участия в областном национально-патриотическом мероприятии «Я — патриот».
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
Мероприятие будет проходить именно на базе воинской части, где есть все условия для проведения физической и военной подготовки. Ведь сегодня чрезвычайно актуальным является повышение престижа военной службы, воспитание морально-психологической стойкости молодежи, патриотизма и пропаганда здорового образа жизни.
В течение трех дней участники будут проживать в казармах, будут проходить теоретические и практические занятия по военной и тактической подготовки, участвовать в спортивных зманнях.
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