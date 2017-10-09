Старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марракеше
2017-10-08 14:27
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марракеше
Вчера старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марракеше.
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Инга Меладзе и Нури Вергезе, передает Rus.Media.
Вчера старшая дочь Валерия Меладзе Инга отпраздновала свадьбу в Марракеше. Она и ее муж Нури Вергезе расписались еще в январе этого года в городе Кембридж. Тогда свадьба прошла скромно, присутствовали только ближайшие друзья пары.
В тот день Валерий Меладзе не смог присутствовать на свадьбе дочери из-за плотного рабочего графика. Но отец невесты настаивал на том, чтобы состоялось официальное торжество, где он будет присутствовать лично.
Пара решила отметить бракосочетание в октябре. И вот, седьмого числа, Валерий повел счастливую невесту к алтарю.
Если в прошлый раз гостей было 16 человек, то в этот раз пара пригласила более сотни гостей. Сама церемония проводилась на четырех языках — русском, английском, арабском и французском.