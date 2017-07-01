Старинные украинские напитки, о которых мы забыли
В украинской кулинарной традиции есть много напитков, которые мы сейчас незаслуженно забыли
Ягоданка
Доподлинно неизвестно, когда появился этот напиток, прекрасно утоляет жажду. Просто кто-то когда-то решил залить ягоды-падалицу (а позже – и свежие) водой, а после этого добавить сахар и дрожжи. В результате получился похож на квас, хорошо тонизирующий и освежающий напиток.
Как приготовить: 1 килограмм любых ягод (можно даже яблоки, груши, абрикосы и т. п) предварительно перебрать и выложить в большую эмалированную либо стеклянную посуду и залить 1 литром кипяченой холодной воды, а затем добавить дрожжи (примерно 15 граммов). Для ускорения процесса брожения посуду с содержимым лучше всего поставить в место, где поддерживается постоянное тепло. Далее нужно оставить на 4-5 дней, после разлить по бутылкам, закупорить и хранить в прохладе.
Варенуха
Этот напиток стал известен на левом берегу Украины еще в 16 веке. Основной состав: крепкий алкоголь (водка или самогон), фрукты и пряности.
Как приготовить: рецептов приготовления варенухи существует множество, поэтому пропорциональное количество ингредиентов назвать сложно. Берутся любые сушеные фрукты, их кладут в глиняную посуду и доверху заливают водкой. Не помешает ложка меда, стручок острого перца, корица, гвоздика, имбирь, но всего понемногу. Сверху как крышка кладется корка ржаного хлеба, края замазываются тестом для придания герметичности. Остается поставить все это в духовку на слабый огонь и засечь время – 10-12 часов. После вытащить и процедить через марлю полученный напиток. Пить можно как горячим, так и холодным.
Спотыкач
Эта настойка готовится долго, но вознаграждает за терпение своим великолепным вкусом. Спотыкач – это приготовленная на пряностях и водке настойка. Появившись в 18 веке, напиток постоянно совершенствовался и в 19 веке достиг своих лучших вкусовых качеств.
Как приготовить: столовая ложка ванилина и тертого мускатного ореха смешивается с половиной чайной ложки корицы заливается литром водки и настаивается две недели. После этого смесь процеживают, в полученную жидкость всыпать два стакана сахара. Потом все это ставится на огонь. Напиток нужно постоянно помешивать, и как только он начнет закипать – выключить, после чего накрыть крышкой и дать остыть.
Сыровец
Известный еще со времен Киевской Руси. В 966 году князь Владимир распорядился отпраздновать победу над печенегами употреблением этого напитка. Позже сыровец стали использовать как заправку окрошки и зеленого борща. По сути, это хлебный квас, но без добавления сахара.
Как приготовить: в большую емкость (или дубовую бочку) кладется черствый ржаной хлеб, всыпается 4 стакана ржаной муки. Все это заливается кипятком. Сосуд накрывают крышкой и оставляют на сутки. Тем временем в отдельной посуде два стакана муки смешивают с водой, добавляют дрожжи и оставляют также на сутки. Затем эта опара добавляется в основную емкость-бочку, вымешивается, доверху доливается вода. Хранится бочка в прохладном месте, через 3-4 дня сыровец готов. По мере выбора продукта в бочку можно доливать воду.
Сита
Сита (с ударением на а) – это разведенный водой мед, иногда отвар меда на воде. Пожалуй, самый древний сладкий напиток: еще в каменном веке люди употребляли мед диких пчел, разводя его водой. На Рождество сытой стали подслащивать кутью, а в Полесье сита была отдельной ритуальным блюдом.
Как приготовить: в идеале берется сотовый пресный мед, кладется в бочку и заливается кипятком. В результате мед растворится, а воск всплывает. Полученную сытую необходимо процедить и охладить. Напиток готов.
Медовуха
Этот напиток берет свое начало со времен Киевской Руси, особое распространение получил на Западной Украине. Со временем разновидностей медовухи стало довольно много, в том числе и с добавлением этилового спирта.
Как приготовить: в литре кипяченой воды растворяется 50 граммов меда, в полученную сладкую воду добавляются промытые изюм для активизации брожения. Емкость неплотно накрывается крышкой и на двое суток остается при комнатной температуре. Затем процедить через марлю, разлить по бутылкам и оставить в холодильнике на 2-3 месяца.