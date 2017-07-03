Старейшую женщину Украины поздравили с 117-летием
Председатель Семеновской районной администрации Сергей Деденко сообщил в социальных сетях: “Вчера с сельским головой Жадова Сергеем Помазком поздравили с 117-летием старейшую женщину Украины Кристину Аврамівну Нагорную. Пожелали ей здоровья и долгих лет. Что-то мне подсказывает, что Кристина Аврамовна может быть старейшей женщиной на планете!!!”.
В прошлом году ее возраст, как рекорд Украины, было засвидетельствовано соответствующим документом.
Из Википедии: Кристина Аврамовна Нагорная (род. 1 июля 1900, с. Жадовое Семеновского района Черниговской области) — украинская долгожительница.
Жизнеописание
Кристина Нагорная всю жизнь живет в селе Жадовое Семеновского района Черниговской области. По ее же рассказам, родилась на покосе:
«— Отец пошел грести сено. А матери велел дома сидеть. Не послушала. Пришла и себе в поле. Отец на нее — маскальов. Попало всем. А как погребли, то мать ухватило. За кучку спряталась и ребеночка родила. Нет пеленок, то меня в фартук — и на село. А пупа не завязали. Пришла баба пупа завязала, но сказала, что згадили дєтьонка. Будет расти, а краски не будет, несчастная будет»
Когда Кристине было пять лет, умерла мать, поэтому росла с отцом и мачехой. Проработала более 30 лет в колхозе: у лошадей, свиней, кур, двадцать лет — у коров. Как сама говорит: «неграмотная и расписываться не умею», потому что «в школу не отдавали. Но считать умеет.
Баба Христя была известной не только в районе, но и за его пределами — снимала испуг, сглаз, лечила болячки, а еще гадала на картах.
В сто лет еще держала корову, а в 110 лет еще убирала огород, разводила кроликов, птицу.
Попала в Национальный реестр рекордов Украины как «самая пожилая женщина в Украине» — возраст 116 лет.
Любила шить и вязать, но здоровье глаз уже не дает ей заниматься любимым занятием — почти не видит.
Семья
Четыре раза была замужем, но свою фамилию не меняла. Первым мужчиной был Андрей Ткачев, которого ждала шесть лет из солдат. Когда поженились в 1926 году, то прожила с ним только два месяца — умер. Второй муж — Федор Мисник (с 1928), третий — Сергей Пузиевский из Климово, четвертый — Федор Ковалев из Семеновки.
От первого брака родилась дочь Галя (умерла в 2000-м). Было у бабы Кристины четверо внуков, двенадцать правнуков. Правнуки живут здесь же, в Жадовом, но родственники между собой уже не общаются.
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