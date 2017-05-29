Станция «Щорс» получила новое название

despravda | 29.05.2017 | Новости | Комментариев нет

«Укрзализныця» переименовала ряд станций Юго-Западной железной дороги. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци». Решено переименовать три станции Киев-Октябрьский теперь называется Грушки. Киев-Московский переименован в Киев-Демеевский. Станцию ​​Щорс назвали станцией Сновск. Соответствующие изменения уже вносятся в расписания движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисов по продаже билетов и работ по грузоотправителями.

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