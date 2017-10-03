Стало известно, за которой условия детей не будут допускать к обучению
03.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Детей без прививок против кори не допустят к обучению. Идея принадлежит Министерству здравоохранения и Министерству образования. Такое решение объясняют желанием остановить распространение вируса. В настоящее время по всей стране зарегистрировано более полутора тысяч случаев заболевания корью.
Пока запрет касается трех областей – Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской, которые лідерують по количеству больных. Об этом сообщает minprom.ua.