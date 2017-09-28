Стало известно, сколько “Укрзализныця” потратила на поддержку своих структур в ОРДЛО
2017-05-24 07:54
Стало известно, сколько “Укрзализныця” потратила на поддержку своих структур в ОРДЛО
Согласно данным “Укрзализныци”, предприятие потратило на свое подразделение 681 238 000 грн.
ПАО “Укрзализныця”, под руководством поляка Войцеха Балчуна, потратила на содержание своих подразделений на оккупированной территории свыше 680 млн грн. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос народного депутата Виктории Войцицької, который она опубликовала на своей странице в Facebook.
“В случае Укрзализныци, то эта компания не просто обеспечивает бесплатное функционирование железной дороги на оккупированных территориях, но и возит грузы, которые убивают наших солдат. О эшелоны с боеприпасами, которые заходят со стороны РФ, не писал только ленивый – инфраструктуру для их доставки к линии фронта любезно оплачивает украинский гражданин.
Более того, статистика перевозок, предоставленная УЖД, свидетельствует, что только за 2016-го с нашей стороны на НКТ зашли более 2 тысяч вагонов леса.
Кто контролировал, используют эту древесину для шахт или для блиндажей, из которых стреляют по нашим солдатам?”, – отмечает народный депутат. Согласно данным “Укрзализныци”, предприятие потратило на свое подразделение 681 238 000 грн, передает Rus.Media.