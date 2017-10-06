Стало известно, сколько украинцев готовы защищать Родину с оружием в руках
2017-10-06 09:51
Стало известно, сколько украинцев готовы защищать Родину с оружием в руках
Появились результаты исследования ко Дню защитника Украины.
Стало известно, что 54% респондентов выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, что почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом, передает Rus.Media . Соответствующее исследование было проведено Социологической группой “Рейтинг” в сентябре 2017 года. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
Отмечается, что 52% опрошенных на Востоке не готовы защищать Родину с оружием в руках (26% готовы, 22% – не определились).
Также стало известно, что 59% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября. Однако почти такое же количество – 56% – не поддерживает идею отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, известного как День Советской армии и Военно-морского флота. По данным исследования, тех, кто “за” отмену 23 февраля больше на Западе, а тех, кто “против” – на Юге и Востоке.
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Фото: Опрос
Кроме этого выяснилось, что 49% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины, 29% – не поддерживают (41% и 38% соответственно по сравнению с 2015 годом). Почти четверть опрошенных не определились с ответом. Однако с начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза.
Наибольшая поддержка признании ОУН и УПА прослеживается на Западе – 80%. Половина респондентов в Центре также поддерживают эту идею. При этом почти половина жителей Востока и Юга не поддерживают идею признания национально-повстанческого движения.
“56% положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА (в 2012 году таких было 44%). При этом на Западе таковых вдвое больше, чем на Востоке (75% против 34%). Тезис относительно примирения несколько больше поддерживают лица с высшим образованием, жители сел и украиноязычные. Их почти вдвое больше среди тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА борцами за Независимость, чем среди тех, кто не поддерживает признание национально-освободительного движения”, – отметили авторы исследования.
По данным опроса, тезис о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину, поддерживает абсолютное большинство респондентов (90%). Однако тезис о том, что во время Второй мировой воины ОУН-УПА защищали свою Родину, поддерживают всего 53%. При этом уровень поддержки последнего тезиса сравнению с 2012 годом вырос в полтора раза.
В опросе принимало участие население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типом поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Исследование проводилось с 20 по 29 сентября 2017 года.