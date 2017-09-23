Стало известно, сколько времени рак легких может находиться в спящем состоянии
Хотя врачи давно говорят, что курение приводит к раку легких, многие люди в это не верят, потому что далеко не у всех курильщиков образуется злокачественная опухоль. Ученые из Института онкологических исследований Великобритании выяснили, что рак легких может находиться в спящем состоянии более 20 лет.
Свои выводы Чарльз Свентон и его коллеги обосновали на основе генетического анализа образцов тканей немелкоклеточного рака легких, взятых у пациентов, которые уже нуждались в операции. В случае немелкоклеточного рака легких мутации, которые “будят” опухоль, делают ее клинически видимой и особенно активно возникают у курильщиков, хотя затем их роль в развитии болезни уменьшается. Даже если человек уже много лет не курит, те изменения в геноме, что успели возникнуть, все равно постепенно доведут ее до рака. Время ожидания может составлять более 20 лет…
Конечно, есть случаи, когда курильщики живут без опухоли и 20 лет, и больше, и умирают вовсе не от рака. Однако и курильщику, который говорит, что курит уже десять лет и на ничто злокачественное не болеет, можно возразить, что его время просто еще не пришло. Итак,
люди, которые выкуривают более 10 сигарет в сутки, уменьшают продолжительность жизни на 10 — 15 лет. После 50 лет, когда защитные силы организма уменьшаются, вероятность того, что будет обнаружен рак легких у курильщиков, в 2 — 3 раза выше, чем у людей, которые не курят.