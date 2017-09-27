Стало известно, сколько стран требуют отстранить РФ от Олимпийских игр-2018
2017-09-27 08:35
Стало известно, сколько стран требуют отстранить РФ от Олимпийских игр-2018
Общее количество стран, которые выступили против участия РФ в соревнованиях на фоне допинговых скандалов, достигла уже 37.
Еще пять национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Об этом в Facebook сообщили авторы инициативы из Института национальных антидопинговых организаций iNADO, передают Rus.Media.
26 сентября инициативу поддержали Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург. Таким образом, общее количество стран, которые выступили против участия РФ в соревнованиях, достигло 37.
Среди них: Украина, Австрия, Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Великобритания и США.
Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга.
В отчете говорилось о том, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали “прямое запугивание и вмешательство” в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.