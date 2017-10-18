Стало известно, сколько будут получать военные и бойцы АТО
2017-10-18 15:55
Стало известно, сколько будут получать военные и бойцы АТО
Определено ежемесячное вознаграждение военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне АТО:
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Кабинет Министров Украины принял постановление №704 О денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и других лиц, которым существенно изменена система начисления выплат военным. Об этом сообщает Госпогранслужба на своей странице в соцсети Facebook, передает Rus.Media.
Отмечается, что документом определен новый механизм установления должностных окладов и окладов по воинским званиям. Ежегодное увеличение размеров прожиточного минимума (или при определенных условиях минимальной заработной платы) автоматически повышать размеры должностных окладов и окладов по воинским званиям.
Так, определено такое ежемесячное вознаграждение военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне АТО:
– на линии боевого соприкосновения – не менее 10 000 грн.;
– в других местах проведения АТО – не менее 4500 гривен.
Также введена новая выплата – единовременное пособие военнослужащим после заключения первого контракта:
– лицам рядового состава – восемь размеров прожиточного минимума (14096).
– лицам сержантского и старшинского (младшего командного) состава – девять размеров прожиточного минимума (15858).
– лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума (17620).
Также в ведомстве отметили, что для военных сохраняется надбавка за выслугу лет, надбавка за службу в условиях режимных ограничений, надбавка за квалификацию и премия.