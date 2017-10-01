Стало известно, с какого возраста, память начинает нас подводить
2017-09-30 20:11
Стало известно, с какого возраста, память начинает нас подводить
Забывчивость с годами редко является признаком заболеваний, ведь это естественный процесс.
С какого же возраста память начинает нас подводить?
Ученые из клиники Майо провели исследование с участием 1246 человек, которым было от 30 до 90 лет и обнаружили, когда примерно становится сложнее запоминать что-то. По словам экспертов, после 40 лет люди начинают становиться забывчивы. К слову, скорее это происходит именно у мужчин.
Причиной является то, что уменьшается зона мозга, которая и отвечает за хранение и появление воспоминаний. Через это и ослабевает память. В возрасте после 60 лет у мужчин эта зона уменьшается еще больше, чем у женщин, приводя к более быстрому старению клеток.
Однако не стоит расстраиваться, лучше пережить как можно больше теплых воспоминаний и тренировать мозг.