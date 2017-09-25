Стало известно, получат ли пенсию работающие за границей украинцы
2017-09-25 15:31
Стало известно, получат ли пенсию работающие за границей украинцы
Трудоустроены за рубежом украинцы не имеют страхового стажа в нашей стране, однако они застрахованы в той стране, в которой работают.
Трудоустроены за рубежом украинцы не имеют страхового стажа в нашей стране, однако они застрахованы в той стране, в которой работают, передает Rus.Media. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«В Польше за последний год возросло количество украинцев, которые работают в этой стране легально. Мы очень серьезно работаем со странами, где большая трудовая миграция украинцев, чтобы там легализовать граждан Украины. Если они работают за рубежом легально, а у нас есть структуры, которые занимаются легальным трудоустройством за рубежом, прилагаем усилия, чтобы эти люди тоже были застрахованы и платили единый социальный взнос в Украине»,- сказал он.
По его словам, к сожалению переговорный процесс идет достаточно сложно.
Также он отметил, что украинская сторона должна легализовать наших граждан, которые выехали за границу.
«Они должны иметь точно такие же гарантии, как и те граждане Украины, которые проживают в стране. Если же человек работает за границей нелегально, то он может докупить недостающий стаж. До нового года стаж можно компенсировать в неограниченных количествах: хоть 15, а хоть и 20 лет, после нового года – только два года», – сказал чиновник.